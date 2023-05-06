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Завершилось прощание с Валентином Юдашкиным

Родные, друзья и поклонники Валентина Юдашкина собрались на Троекуровском кладбище в 11 утра. Вход был свободным для всех, но камеры в траурный зал не допустили.

Завершилось прощание с Валентином Юдашкиным
© ТАСС

Проститься с Юдашкиным пришел пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Специально из Израиля на похороны друга прилетела Алла Пугачева. Как пишет «Российская газета», отдать последний долг выдающемуся человеку пришли Клара Новикова, Владимир Винокур, Александр Розенбаум, Аркадий Укупник, Николай Басков, Александр Буйнов, Бедрос Киркоров, Анита Цой, Константин Эрнст, Сергей Зверев, Владимир Машков, и другие известные люди. Много было также поклонников творчества кутюрье.

Могила Юдашкина располагается на 21-м участке Троекуровского кладбища, недалеко от мест захоронений актрисы Зинаиды Кириенко и режиссера Бориса Грачевского. Это место называют аллеей деятелей искусств.

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