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Дмитрий Песков поцеловал руку Алле Пугачевой на похоронах Юдашкина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поцеловал руку Алле Пугачевой на похоронах модельера Валентина Юдашкина. Видео момента опубликовал Telegram-канал «MSK1.ru».

В ролике видно, как Песков подходит к Примадонне.

«Я очень рад вас видеть», — говорит пресс-секретарь, целует и жмет ей руку.

Известно, что Пугачева вошла в зал прощания с Юдашкиным через отдельный вход. Охрана не подпустила журналистов к Примадонне. Она приехала на похороны близкого друга на автомобиле Rolls-Royce, который артистке подарил супруг Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом).

Примадонна вернулась в Россию после новости о смерти кутюрье. Осенью 2022 года она уехала в Израиль вместе с детьми от Галкина.

Пугачева приехала на похороны Юдашкина

Церемония прощания проходила в Траурном зале Троекуровского кладбища. О смерти Валентина Юдашкина стало известно 2 мая. Модельер скончался в возрасте 59 лет от онкологического заболевания, с которым боролся с 2016 года.

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