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Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище

Модельера, народного художника РФ, заслуженного деятеля искусств России Валентина Юдашкина, умершего 2 мая на 60-м году жизни после тяжелой болезни, похоронили в субботу на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Недалеко от могилы Юдашкина похоронены народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко и кинорежиссер Борис Грачевский.

Соболезнования родным и близким Юдашкина ранее выразили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин. Глава государства отметил талант и профессионализм дизайнера, его искренность и доброжелательность. Путин подчеркнул, что модельер "никогда не шел проторенными дорогами" и своей работой задавал высочайшую планку мастерства и преданного, подвижнического служения избранному делу. Мишустин назвал Юдашкина уникальным художником и легендарным кутюрье, отметив талант и огромный вклад модельера в развитие российской моды.

Проститься с кутюрье пришли родные и близкие, коллеги и друзья, культурные и общественные деятели. Церемония прощания прошла в траурном зале Троекуровского кладбища.

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