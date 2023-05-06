В Петербурге опечатали двери МДТ

Двери Малого драматического театра — Театра Европы в Петербурге были опечатаны вечером 5 мая. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на слова очевидцев.

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Отмечается, что театр закрыт до 12 мая. Причина неизвестна. На прикрепленной к двери бумажке, которой опечатали дверь, стоит подпись Роспотребнадзора.

Сам МДТ не давал никаких комментариев по этому поводу.

«Фонтанка» подчеркивает, ссылаясь на свои источники, что в культурном учреждении проводится проверка. Однако неизвестны ни ее цели, ни организаторы.

22 апреля МДТ объявил о переносе на май второго спектакля с актером Данилой Козловским — «Коварство и любовь». До этого театр перенес «Гамлета» с Козловским в главной роли с 20 и 21 апреля на 21 и 22 мая. О причинах переноса спектаклей — неизвестно.

10 апреля депутат Госдумы Дмитрий Гусев попросил министра культуры Ольгу Любимову рассмотреть возможность отмены в России выступлений Козловского из-за его высказываний о специальной операции России на Украине.