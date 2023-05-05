В Йошкар-Оле ввели карантин из-за птичьего гриппа

На нескольких территориях Йошкар-Олы ввели карантин из-за птичьего гриппа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор по Марий Эл обнаружил вирус гриппа птиц в тушках мертвых чаек в Советском районе республики. На берегу пруда в селе Вятское обнаружили 56 мертвых птиц.

В связи с этим с 4 мая на отдельных территориях Йошкар-Олы ввели карантин «по высокопатогенному гриппу птиц». Помимо самого города ограничения также ввели «в угрожаемой зоне» — территории в пять километрах от границ очага заболевания. Таким образом карантин ввели в поселках Нолька и Медведево и деревнях Большая Ноля, Новотроицк и Сидорово.