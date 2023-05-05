Тамара Семина выступила против идеи перезахоронения Зайцева

"Надо было нашим чиновником по культуре изначально проконтролировать этот вопрос. Кстати, я считаю, что и памятники Зайцеву и Юдашкину нужно поставить за государственный счет. Потому что они в такое прекрасное состояние привели наш народ", - отметила Семина.