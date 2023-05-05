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Актриса Тамара Семина выступила против идеи перезахоронения Зайцева

Актриса Тамара Семина заявила в беседе с mk.ru, что против перезахоронения модельера Вячеслава Зайцева.

Тамара Семина выступила против идеи перезахоронения Зайцева
© РИА Новости

Семина заявила, что не стоит допускать вмешательства в загробную жизнь. Она назвала перезахоронение "не христианским делом". Однако актриса считает, что модельера стоило похоронить в другом месте. По ее мнению, кутюрье должен был быть захоронен рядом с модельером Валентином Юдашкиным.

"Надо было нашим чиновником по культуре изначально проконтролировать этот вопрос. Кстати, я считаю, что и памятники Зайцеву и Юдашкину нужно поставить за государственный счет. Потому что они в такое прекрасное состояние привели наш народ", - отметила Семина.

По словам Семиной, Юдашкин и Зайцев привили россиянам вкус. Она заявила, что именно благодаря модельерам, за границей стали принимать и восхищаться русской модой.

Ранее сообщалось, что певица Надежда Бабкина требует перезахоронить Вячеслава Зайцева. Художник Никас Сафронов поддержал артистку.

Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище в подмосковном Щелкове. На прощании присутствовали сын Егор, внучка Маруся, стилист Сергей Зверев, артисты Надежда Бабкина, Татьяна Михалкова, Бедрос Киркоров, режиссер Авангард Леонтьев, дизайнер Игорь Гуляев.

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