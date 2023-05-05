Скончалась актриса Ирина Буклова

Актриса Ирина Буклова скончалась в возрасте 63 лет. Об этом сообщили представители Нижегородского ТЮЗа во "Вконтакте".

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Причина смерти неизвестна. Отмечается, что Буклова умерла 1 мая. Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким актрисы.

"Артистка была предана своей профессии и театру почти сорок лет. Невероятный талант Ирины Букловой в полной мере раскрывался на сцене театра, которому "она была верна всю жизнь", - написали представители театра.

Буклова родилась 28 ноября 1959 года. В 1981-м окончила Новосибирское театральное училище. После выпуска три года проработала чтецом Волгоградской филармонии. В 1984-м актриса начала служить в Нижегородском ТЮЗе.

За свою карьеру актриса становилась дважды дипломантом российского фестиваля "Поют актеры драматических театров", а также лауреатом IX открытого фестиваля - конкурса им. Е. Евстигнеева в номинации "Комический талант" за роль Ляльки в спектакле "Жена мужа в Париж провожала".