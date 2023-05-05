Пересильд и Меньшиков дали личное поручительство за задержанную Беркович

Ряд деятелей культуры дали личное поручительство за театрального режиссера Евгению (Женю) Беркович, задержанную по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Никиту Петреева.
По его словам, многочисленные деятели культуры и искусства, в том числе Павел Лунгин, Константин Райкин, Анна Федермессер, Олег Меньшиков, Вениамин Смехов и другие, дали личное поручительство за Беркович. Как уточняет в своем Telegram-канале журналист Василий Полонский, поручительства также получены от Лидии Мониавы, Максима Виторгана, Елены Панфиловой, Арины Бородиной и др.
Как уточнила адвокат режиссера Юлия Трегубова, поручителями также стали актриса Юлия Пересильд и журналистка Ксения Собчак.
В поручительствах указано, что Беркович будет в назначенный срок являться по вызову следователя в подразделение СК, приходить в суд, не будет препятствовать производству уголовного дела.
По словам матери режиссера Елены Эфрос, дело против ее дочери завели из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», поставленной по пьесе драматурга Светланы Петрийчук, задержанной вместе с режиссером. Героини пьесы — решившие виртуально выйти замуж за радикальных исламистов и приехать к ним в Сирию женщины.