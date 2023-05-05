Пересильд и Меньшиков дали личное поручительство за задержанную Беркович

Ряд деятелей культуры дали личное поручительство за театрального режиссера Евгению (Женю) Беркович, задержанную по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Никиту Петреева.

© Газета.Ru

Как уточнила адвокат режиссера Юлия Трегубова, поручителями также стали актриса Юлия Пересильд и журналистка Ксения Собчак.

В поручительствах указано, что Беркович будет в назначенный срок являться по вызову следователя в подразделение СК, приходить в суд, не будет препятствовать производству уголовного дела.