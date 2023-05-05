В Подмосковье открылась выставка, посвященная Иосифу Кобзону
В селе Успенское Одинцовского округа в Культурно-досуговом центре имени Иосифа Кобзона министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов открыл новую выставку-экспозицию о жизни и творчестве знаменитого артиста, сообщает пресс-служба регионального Министерства культуры и туризма.
"В сентябре прошлого года решением губернатора Московской области Культурно-досуговому центру было присвоено имя народного артиста Иосифа Давыдовича Кобзона. Сейчас здесь открылся музей - новое культурное пространство, связанное с этим выдающимся человеком, который является примером и кумиром, - отметил Василий Кузнецов. - Он был не только артистом, завоевавшим сердца миллионов поклонников, но и человеком, который многое сделал для российской культуры. И дело Иосифа Кобзона продолжается. Сегодня, в этом современном центре много молодежи, детей и подростков, которые занимаются творчеством в различных кружках и секциях. Уверен, из этих стен выйдут будущие артисты, вокалисты, профессионалы сферы культуры и искусства".
На выставке представлены книги, фотографии, диски, костюмы, скульптуры, награды, ноты, предметы личного пользования и другие вещи, связанные с творческой деятельностью великого певца. Согласие на присвоение имени центру было дано супругой артиста Нелли Кобзон.