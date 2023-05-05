В Подмосковье открылась выставка, посвященная Иосифу Кобзону

"В сентябре прошлого года решением губернатора Московской области Культурно-досуговому центру было присвоено имя народного артиста Иосифа Давыдовича Кобзона. Сейчас здесь открылся музей - новое культурное пространство, связанное с этим выдающимся человеком, который является примером и кумиром, - отметил Василий Кузнецов. - Он был не только артистом, завоевавшим сердца миллионов поклонников, но и человеком, который многое сделал для российской культуры. И дело Иосифа Кобзона продолжается. Сегодня, в этом современном центре много молодежи, детей и подростков, которые занимаются творчеством в различных кружках и секциях. Уверен, из этих стен выйдут будущие артисты, вокалисты, профессионалы сферы культуры и искусства".