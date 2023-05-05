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В День Победы телебашни России украсит подсветка с символами праздника

Российская телевизионная радиовещательная сеть (РТРС) включит тематическую архитектурно-художественную подсветку на 19 телебашнях в честь Дня Победы. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе сети.

В День Победы телебашни России украсит подсветка с символами праздника
© РИА Новости

"На Останкинской телебашне с 20:00 до 23:59 пройдет праздничное световое шоу с зенитными прожекторами. На медиаэкранах телебашен в регионах появятся поздравления и символы праздника: гергиевская лента, Вечный огонь, салют, Знамя Победы над Рейхстагом. В Самаре башню украсит фото фронтовиков в орденах, в Нальчике - изображения Ордена Отечественной войны, штурмовик Ил-2, надпись "1941-1945 - мы помним, мы гордимся", в Челябинске - надпись "Никто не забыт, ничто не забыто" и красная звезда на фоне триколора", - сообщили в пресс-службе.

Подсветки зажгутся на башнях в Благовещенске, Брянске, Воронеже, Кызыле, Назрани, Нижнем Новгороде, Новгороде, Пензе, Ростове-на-Дону, Саратове, Сочи, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Якутске и Ярославле.

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