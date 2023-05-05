В День Победы телебашни России украсит подсветка с символами праздника

"На Останкинской телебашне с 20:00 до 23:59 пройдет праздничное световое шоу с зенитными прожекторами. На медиаэкранах телебашен в регионах появятся поздравления и символы праздника: гергиевская лента, Вечный огонь, салют, Знамя Победы над Рейхстагом. В Самаре башню украсит фото фронтовиков в орденах, в Нальчике - изображения Ордена Отечественной войны, штурмовик Ил-2, надпись "1941-1945 - мы помним, мы гордимся", в Челябинске - надпись "Никто не забыт, ничто не забыто" и красная звезда на фоне триколора", - сообщили в пресс-службе.