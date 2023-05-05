Ветеран Великой Отечественной войны из Забайкалья отметила 100-летний юбилей

Прасковья Павловна выросла в большой семье. После четвертого класса была вынуждена оставить учебу, чтобы помогать родителям. С 14 лет работала на железной дороге сначала летом, а после совершеннолетия - постоянно. Во время ВОВ ее призвали в армию рабочей в ряды Головного ремонтно-восстановительного поезда №31, где она служила до 1944 года.