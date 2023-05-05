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Ветеран Великой Отечественной войны из Забайкалья отметила 100-летний юбилей

Жительница забайкальского города Нерчинска, участница Великой Отечественной войны Прасковья Чумилина отпраздновала свое 100-летие.

Ветеран Великой Отечественной войны из Забайкалья отметила 100-летний юбилей
© Российская Газета

Прасковья Павловна выросла в большой семье. После четвертого класса была вынуждена оставить учебу, чтобы помогать родителям. С 14 лет работала на железной дороге сначала летом, а после совершеннолетия - постоянно. Во время ВОВ ее призвали в армию рабочей в ряды Головного ремонтно-восстановительного поезда №31, где она служила до 1944 года.

"Вместе с мужем Николаем Тимофеевичем Прасковья Павловна вырастила трех дочерей. Сегодня у нее 10 внуков, 17 правнуков и девять праправнуков. 100-летний юбилей Прасковья отмечает в большом и дружном кругу своей семьи", - отмечают в пресс-службе правительства Забайкалья.

3 мая поздравить юбиляршу пришли глава Нерчинска Роман Сенотрусов, глава Нерчинского района Борис Протасов вместе со своим заместителем Натальей Зориной, председатель районного совета ветеранов Николай Деревцов, военный комиссар Нерчинского района Дмитрий Окороков, заместитель начальника военной части Михаил Васильев, начальник Нерчинского отдела соцзащиты Людмила Ошуркова и начальник Нерчинского отдела ЗАГС Татьяна Родионова. Они передали ей цветы и подарки, а также поздравления от президента РФ Владимира Путина и губернатора Забайкальского края Александра Осипова.

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