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В десяти регионах России объявили штормовое предупреждение

Гидрометцентр России выпустил штормовое предупреждение для десяти регионов Центрального федерального округа. Об этом Роман Вильфанд.

В десяти регионах России объявили штормовое предупреждение
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Он пояснил, что с 5 по 9 мая в Москве, Московской, Тверской, Смоленской, Калужской, Ярославской, Костромской областях ожидаются заморозки до минус шести градусов в ночные и утренние часы. С 6 по 9 мая аналогичная погода будет в Тульской, Рязанской, Владимирской и Ивановской областях.

Ранее Вильфанд рассказал «Ленте.ру», что 6 и 7 мая температура воздуха в Москве и области будет на 7-8 градусов ниже средних многолетних значений. Он объяснил резкое похолодание приходом «генетически холодных воздушных масс с севера».

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