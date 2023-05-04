В десяти регионах России объявили штормовое предупреждение

Он пояснил, что с 5 по 9 мая в Москве, Московской, Тверской, Смоленской, Калужской, Ярославской, Костромской областях ожидаются заморозки до минус шести градусов в ночные и утренние часы. С 6 по 9 мая аналогичная погода будет в Тульской, Рязанской, Владимирской и Ивановской областях.