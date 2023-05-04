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Театр Моссовета заменил спектакль с Ириной Климовой, звездой "Зимней вишни"

Заслуженная артистка России Ирина Климова не смогла 4 мая выйти на сцену театра Моссовета из-за болезни. Поэтому спектакль "СтароМодная комедия" с ее участием был заменен на постановку "Песнь слона", сообщили в театре.

Театр Моссовета заменил спектакль с Ириной Климовой, звездой "Зимней вишни"
© Российская Газета

Сама Ирина Климова обратилась к зрителям и принесла изменения за замену спектакля.

"Простите меня, но я заболела и понимаю, что в этом состоянии не смогу порадовать вас должным качеством исполнения", - рассказала актриса.

Она отметила, что сейчас ее мучает кашель и сел голос.

Также Климова отметила, что спектакль, намеченный на 23 мая с ее участием точно должен состояться. Также по словам актрисы, в июле в афише театра может появиться дополнительный спектакль с ее участием.

Ирина Климова снималась в знаковых российских сериалах: "Петербургские тайны", "Улицы разбитых фонарей", "Морской патруль". Одна из самых заметных ее киноролей - Светлана в фильмах "Зимняя вишня".

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