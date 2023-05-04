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Умерла заслуженная артистка РСФСР Тамара Панасюк

Заслуженная артистка РСФСР Тамара Панасюк скончалась в возрасте 82 лет. Об этом сообщили представители Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова на официальном сайте. Причина смерти неизвестна.

Умерла советская актриса Тамара Панасюк
© Иркутский академический драматический театр им. Н.П.Охлопкова

Прощание с Панасюк пройдет 7 мая на основной сцене Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова.

Коллектив тетра выразил глубокие соболезнования родным и близким артистки.

"Светлая память об этой звезде сцены, красивой женщине и яркой личности навсегда останется в наших сердцах", - написали представители театра.

Панасюк родилась 18 мая 1940 года в городе Милятине Ровенской области. В 1966-м окончила Иркутское театральное училище. После выпуска работала в Черемховском театре и Иркутском ТЮЗе. В 1962-м она начала служить в Иркутском драматическом театре. В 1990-м удостоилась звания "Заслуженная артистка РСФСР". Панасюк практически не снималась в кино. Она сыграла эпизодические роли в двух картинах - "Серебристая нить" и "Детский сад". Ранее умерла японско-американская актриса Эйлин Саки в возрасте 79 лет.

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