Умерла советская актриса Тамара Панасюк

Заслуженная артистка РСФСР Тамара Панасюк скончалась в возрасте 82 лет. Об этом сообщили представители Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова на официальном сайте. Причина смерти неизвестна.

Панасюк родилась 18 мая 1940 года в городе Милятине Ровенской области. В 1966-м окончила Иркутское театральное училище. После выпуска работала в Черемховском театре и Иркутском ТЮЗе. В 1962-м она начала служить в Иркутском драматическом театре. В 1990-м удостоилась звания "Заслуженная артистка РСФСР". Панасюк практически не снималась в кино. Она сыграла эпизодические роли в двух картинах - "Серебристая нить" и "Детский сад". Ранее умерла японско-американская актриса Эйлин Саки в возрасте 79 лет.