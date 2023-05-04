Иосиф Пригожин высказался по поводу приезда Пугачевой в Россию

Иосиф Пригожин назвал "серьезным поступком" приезд Пугачевой на проводы Юдашкина в Россию
Продюсер Иосиф Пригожин заступился в беседе с порталом BLITZ+ за певицу Аллу Пугачеву после критики приезда в Россию.
Пригожин напомнил, несмотря на то, что Пугачева проживает в Израиле, никто не выгонял артистку из России. Он заявил, что можно давать разные оценки поступкам Примадонны, но они не отменяют тот факт, что певица - выдающаяся женщина. Он считает, что есть логика в том, что звезда уехала из страны вслед за своим мужем Максимом Галкиным* (включен Минюстом в реестр иноагентов).
Пригожин заявил, что Россия все еще является "домом" Пугачевой, в котором она родилась и прославилась. Более того, он высоко оценил приезд Примадонны на церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным.
"Пугачева приехала к другу на похороны. Это большой, серьезный поступок. Это говорит о ее безграничном уважении к своим друзьям", - заключил Пригожин.
Ранее стало известно, что Пугачева вернулась в Россию. Новость о приезде артистки подтвердила ее помощница Елена Чупракова. Позже стало известно, что Примадонна после приезда направилась в свой замок в деревне Грязь.