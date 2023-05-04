Названы признаки травли ребенка

Специалист Городского психолого-педагогического центра Антон Коновалов в беседе с «Говорит Москва » назвал характерные признаки травли в отношении ребенка. По его словам, в первую очередь стоит обращать внимание на часто меняющееся настроение ребенка.

«У ребенка меняется настроение. Он не хочет идти в школу. У него вещи поломаны, испачканы. Тетради разорваны или, может быть, заплеваны, а когда родитель спрашивает, то ребенок отнекивается», — сказал Коновалов.

При этом он призвал отличать конфликт от травли. В первом случае «люди не хотят делать друг другу чего-то плохого, добиваясь своей цели с пониманием, что делают плохо», а во втором — люди постоянно и с полным осознанием своих действий совершают плохие поступки по отношению к жертве, которая обязательно слабее их, отметил Коновалов.