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Проходные баллы ЕГЭ в 2023 по всем предметам

В мае в России стартует основной период сдачи ЕГЭ. «Рамблер» рассказал, какими должны быть проходные баллы ЕГЭ в 2023 году - чтобы поступить в вуз или как минимум получить аттестат.

ЕГЭ в 2023 году: расписание

В 2023 году выпускники российских школ будут сдавать ЕГЭ с 26 мая по 1 июля (основной период). Дополнительный период для одиннадцатиклассников назначен с 6 по 12 сентября - в эти дни экзамен проведут для тех, кто весной/летом не сдал ЕГЭ по обязательным предметам - русскому языку и математике, (без их сдачи не удастся получить аттестат о среднем общем образовании).

График основной волны для одиннадцатиклассников:

  • 26 мая - ЕГЭ по географии, литературе и химии;
  • 29 мая - русский язык;
  • 1 июня - математика базового и профильного уровней;
  • 5 июня - история и физика;
  • 8 июня - обществознание;
  • 13 июня - иностранные языки (письменно) и биология;
  • 16 и 17 июня - иностранные языки (устно);
  • 19 и 20 июня - информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

Дополнительный период:

  • 6 сентября - русский язык;
  • 12 сентября - математика.

По данным Рособрнадзора, в 2023-м ЕГЭ будут сдавать более 700 тысяч человек, 620 тысяч из них - выпускники этого года.

Для сдачи чаще всего выбирают ЕГЭ по обществознанию (46 процентов участников экзамена), информатике и ИКТ (20 процентов), биологии (19 процентов), истории и физике (по 16 процентов).

Минимальный балл ЕГЭ-2023

Рособрнадзор определяет минимальный порог баллов ЕГЭ. В 2023 году минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вуз такие:

  • русский язык - 36 баллов;
  • математика профильного уровня - 27;
  • физика - 36;
  • обществознание - 42;
  • история - 32;
  • информатика и ИКТ - 40;
  • иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) - 22;
  • литература - 32;
  • биология - 36;
  • география - 37;
  • химия - 36.

Минимум для получения аттестата (если поступать в вуз выпускник не планирует) по ЕГЭ почти полностью совпадает с порогами для вузов, но к русскому требования ниже:

  • русский язык - 24 балла;
  • математика профиль - 27 баллов (не меньше трех баллов за базовую математику по пятибалльной шкале);
  • физика - 36 баллов;
  • химия - 36 баллов;
  • информатика и ИКТ - 40 баллов;
  • биология - 36 баллов;
  • история - 32 балла;
  • география - 37 баллов;
  • обществознание - 42 балла;
  • литература - 32 балла;
  • иностранные языки - 22 балла.

Университеты и министерства, имеющие подведомственные вузы (свои учебные заведения есть у Министерства образования, Министерства культуры, МЧС, Минобороны), могут требовать баллы ЕГЭ для поступления по своему усмотрению, но их порог не должен быть ниже утвержденного Рособрнадзором. В некоторых ведущих российских вузах минимальные требования к баллам в два раза выше рособрнадзоровских.

В ведомстве Минобрнауки, к примеру, находятся Строгановка, Московский политех, МАИ, МАДИ, МГЛУ, Бауманка, Плехановский университет, МИРЭА, МГЮА, Московский государственный университет геодезии и картографии, МИСиС, МЭИ, МИФИ, РГГУ и РУДН. Полный список подведомственных вузов можно посмотреть на сайте министерства.

Для вузов Минобрнауки требования в 2023 году такие:

  • русский язык - 40 баллов;
  • математика - 39 баллов;
  • обществознание - 45 баллов;
  • информатика и ИКТ - 44 балла;
  • литература - 40 баллов;
  • география - 40 баллов;
  • физика - 39 баллов;
  • биология - 39 баллов;
  • химия - 39 баллов;
  • история - 35 баллов;
  • иностранные языки - 30 баллов.

В этом году в вузах Минобрнауки минимальные требования к баллам ЕГЭ выросли для обществознания, физики, биологии, химии, литературы и информатики.

Баллы ЕГЭ для поступления в МГУ

В МГУ устанавливают разные требования по баллам для разных факультетов. К примеру, чтобы поступить на мехмат, потребуется набрать 60 баллов по русскому языку и математике, 55 баллов - по физике.

А для поступления на факультет вычислительной математики и кибернетики потребуется 60 баллов по русскому языку и математике, 55 балов - по физике, а по информатике и ИКТ - 65 баллов.

Способы получить дополнительные баллы

Если перед выпускником стоит цель получить высокие баллы ЕГЭ для поступления в вуз, «подстелив соломку»:

  • Стоит постараться хорошо написать итоговое сочинение (его одиннадцатиклассники сдают в декабре). Оно автоматически попадет в выбранный вуз и за него могут дать до десяти дополнительных баллов.
  • Круглые отличники могут получить до десяти дополнительных баллов, если ЕГЭ по русскому языку и математике сданы как минимум на 70 баллов каждый.
  • Спортивные достижения также могут принести до десяти баллов, а призеры Олимпиад и Паралимпиад могут поступить без вступительных испытаний, если их профильный предмет - физкультура.
  • До десяти баллов приносит золотой значок ГТО. Им наградят, если сдать спортивные нормативы - бег, метание предметов и другие, всего минимум девять нормативов и максимум 13.
  • Один или два дополнительных балла принесет волонтерство (чтобы фиксировать свои результаты, необходимо оформить волонтерскую книжку).
  • Олимпиады на счету выпускника могут принести ему до ста баллов по профильному предмету или обеспечить поступление без вступительных испытаний.
  • Предпрофессиональный экзамен - до десяти баллов. Его проводят в профильных классах, к примеру, математических. Если баллы за этот экзамен окажутся высокими, в вуз зачислят без дополнительных испытаний.
  • До пяти дополнительных баллов к результатам ЕГЭ могут принести победы в интеллектуальных и творческих конкурсах. Это актуально для будущих художников или архитекторов.

Бонус: статистика средних баллов ЕГЭ

По подсчетам Рособрнадзора, в 2022 году средний балл ЕГЭ упал:

  • по русскому языку - с 71,4 до 68,3;
  • по информатике - с 62,8 до 59,47;
  • по биологии - с 51,1 до 50,16;
  • по физике - с 55,11 до 54,11.

Средний балл вырос:

  • по математике (с 55,1 до 56,9);
  • по обществознанию (с 56,4 до 59,9);
  • по химии (с 53,8 до 54,3);
  • по истории (с 54,9 до 58);
  • по английскому языку (с 73,2 до 73,3).
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