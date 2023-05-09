В мае в России стартует основной период сдачи ЕГЭ. «Рамблер» рассказал, какими должны быть проходные баллы ЕГЭ в 2023 году - чтобы поступить в вуз или как минимум получить аттестат.

ЕГЭ в 2023 году: расписание

В 2023 году выпускники российских школ будут сдавать ЕГЭ с 26 мая по 1 июля (основной период). Дополнительный период для одиннадцатиклассников назначен с 6 по 12 сентября - в эти дни экзамен проведут для тех, кто весной/летом не сдал ЕГЭ по обязательным предметам - русскому языку и математике, (без их сдачи не удастся получить аттестат о среднем общем образовании).

График основной волны для одиннадцатиклассников:

26 мая - ЕГЭ по географии, литературе и химии;

29 мая - русский язык;

1 июня - математика базового и профильного уровней;

5 июня - история и физика;

8 июня - обществознание;

13 июня - иностранные языки (письменно) и биология;

16 и 17 июня - иностранные языки (устно);

19 и 20 июня - информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

Дополнительный период:

6 сентября - русский язык;

12 сентября - математика.

По данным Рособрнадзора, в 2023-м ЕГЭ будут сдавать более 700 тысяч человек, 620 тысяч из них - выпускники этого года.

Для сдачи чаще всего выбирают ЕГЭ по обществознанию (46 процентов участников экзамена), информатике и ИКТ (20 процентов), биологии (19 процентов), истории и физике (по 16 процентов).

Минимальный балл ЕГЭ-2023

Рособрнадзор определяет минимальный порог баллов ЕГЭ. В 2023 году минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вуз такие:

русский язык - 36 баллов;

математика профильного уровня - 27;

физика - 36;

обществознание - 42;

история - 32;

информатика и ИКТ - 40;

иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) - 22;

литература - 32;

биология - 36;

география - 37;

химия - 36.

Минимум для получения аттестата (если поступать в вуз выпускник не планирует) по ЕГЭ почти полностью совпадает с порогами для вузов, но к русскому требования ниже:

русский язык - 24 балла;

математика профиль - 27 баллов (не меньше трех баллов за базовую математику по пятибалльной шкале);

физика - 36 баллов;

химия - 36 баллов;

информатика и ИКТ - 40 баллов;

биология - 36 баллов;

история - 32 балла;

география - 37 баллов;

обществознание - 42 балла;

литература - 32 балла;

иностранные языки - 22 балла.

Университеты и министерства, имеющие подведомственные вузы (свои учебные заведения есть у Министерства образования, Министерства культуры, МЧС, Минобороны), могут требовать баллы ЕГЭ для поступления по своему усмотрению, но их порог не должен быть ниже утвержденного Рособрнадзором. В некоторых ведущих российских вузах минимальные требования к баллам в два раза выше рособрнадзоровских.

В ведомстве Минобрнауки, к примеру, находятся Строгановка, Московский политех, МАИ, МАДИ, МГЛУ, Бауманка, Плехановский университет, МИРЭА, МГЮА, Московский государственный университет геодезии и картографии, МИСиС, МЭИ, МИФИ, РГГУ и РУДН. Полный список подведомственных вузов можно посмотреть на сайте министерства.

Для вузов Минобрнауки требования в 2023 году такие:

русский язык - 40 баллов;

математика - 39 баллов;

обществознание - 45 баллов;

информатика и ИКТ - 44 балла;

литература - 40 баллов;

география - 40 баллов;

физика - 39 баллов;

биология - 39 баллов;

химия - 39 баллов;

история - 35 баллов;

иностранные языки - 30 баллов.

В этом году в вузах Минобрнауки минимальные требования к баллам ЕГЭ выросли для обществознания, физики, биологии, химии, литературы и информатики.

Баллы ЕГЭ для поступления в МГУ

В МГУ устанавливают разные требования по баллам для разных факультетов. К примеру, чтобы поступить на мехмат, потребуется набрать 60 баллов по русскому языку и математике, 55 баллов - по физике.

А для поступления на факультет вычислительной математики и кибернетики потребуется 60 баллов по русскому языку и математике, 55 балов - по физике, а по информатике и ИКТ - 65 баллов.

Способы получить дополнительные баллы

Если перед выпускником стоит цель получить высокие баллы ЕГЭ для поступления в вуз, «подстелив соломку»:

Стоит постараться хорошо написать итоговое сочинение (его одиннадцатиклассники сдают в декабре). Оно автоматически попадет в выбранный вуз и за него могут дать до десяти дополнительных баллов.

Круглые отличники могут получить до десяти дополнительных баллов, если ЕГЭ по русскому языку и математике сданы как минимум на 70 баллов каждый.

Спортивные достижения также могут принести до десяти баллов, а призеры Олимпиад и Паралимпиад могут поступить без вступительных испытаний, если их профильный предмет - физкультура.

До десяти баллов приносит золотой значок ГТО. Им наградят, если сдать спортивные нормативы - бег, метание предметов и другие, всего минимум девять нормативов и максимум 13.

Один или два дополнительных балла принесет волонтерство (чтобы фиксировать свои результаты, необходимо оформить волонтерскую книжку).

Олимпиады на счету выпускника могут принести ему до ста баллов по профильному предмету или обеспечить поступление без вступительных испытаний.

Предпрофессиональный экзамен - до десяти баллов. Его проводят в профильных классах, к примеру, математических. Если баллы за этот экзамен окажутся высокими, в вуз зачислят без дополнительных испытаний.

До пяти дополнительных баллов к результатам ЕГЭ могут принести победы в интеллектуальных и творческих конкурсах. Это актуально для будущих художников или архитекторов.

Бонус: статистика средних баллов ЕГЭ

По подсчетам Рособрнадзора, в 2022 году средний балл ЕГЭ упал:

по русскому языку - с 71,4 до 68,3;

по информатике - с 62,8 до 59,47;

по биологии - с 51,1 до 50,16;

по физике - с 55,11 до 54,11.

Средний балл вырос: