Проходные баллы ЕГЭ в 2023 по всем предметам
В мае в России стартует основной период сдачи ЕГЭ. «Рамблер» рассказал, какими должны быть проходные баллы ЕГЭ в 2023 году - чтобы поступить в вуз или как минимум получить аттестат.
ЕГЭ в 2023 году: расписание
В 2023 году выпускники российских школ будут сдавать ЕГЭ с 26 мая по 1 июля (основной период). Дополнительный период для одиннадцатиклассников назначен с 6 по 12 сентября - в эти дни экзамен проведут для тех, кто весной/летом не сдал ЕГЭ по обязательным предметам - русскому языку и математике, (без их сдачи не удастся получить аттестат о среднем общем образовании).
График основной волны для одиннадцатиклассников:
- 26 мая - ЕГЭ по географии, литературе и химии;
- 29 мая - русский язык;
- 1 июня - математика базового и профильного уровней;
- 5 июня - история и физика;
- 8 июня - обществознание;
- 13 июня - иностранные языки (письменно) и биология;
- 16 и 17 июня - иностранные языки (устно);
- 19 и 20 июня - информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
Дополнительный период:
- 6 сентября - русский язык;
- 12 сентября - математика.
По данным Рособрнадзора, в 2023-м ЕГЭ будут сдавать более 700 тысяч человек, 620 тысяч из них - выпускники этого года.
Для сдачи чаще всего выбирают ЕГЭ по обществознанию (46 процентов участников экзамена), информатике и ИКТ (20 процентов), биологии (19 процентов), истории и физике (по 16 процентов).
Минимальный балл ЕГЭ-2023
Рособрнадзор определяет минимальный порог баллов ЕГЭ. В 2023 году минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вуз такие:
- русский язык - 36 баллов;
- математика профильного уровня - 27;
- физика - 36;
- обществознание - 42;
- история - 32;
- информатика и ИКТ - 40;
- иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) - 22;
- литература - 32;
- биология - 36;
- география - 37;
- химия - 36.
Минимум для получения аттестата (если поступать в вуз выпускник не планирует) по ЕГЭ почти полностью совпадает с порогами для вузов, но к русскому требования ниже:
- русский язык - 24 балла;
- математика профиль - 27 баллов (не меньше трех баллов за базовую математику по пятибалльной шкале);
- физика - 36 баллов;
- химия - 36 баллов;
- информатика и ИКТ - 40 баллов;
- биология - 36 баллов;
- история - 32 балла;
- география - 37 баллов;
- обществознание - 42 балла;
- литература - 32 балла;
- иностранные языки - 22 балла.
Университеты и министерства, имеющие подведомственные вузы (свои учебные заведения есть у Министерства образования, Министерства культуры, МЧС, Минобороны), могут требовать баллы ЕГЭ для поступления по своему усмотрению, но их порог не должен быть ниже утвержденного Рособрнадзором. В некоторых ведущих российских вузах минимальные требования к баллам в два раза выше рособрнадзоровских.
В ведомстве Минобрнауки, к примеру, находятся Строгановка, Московский политех, МАИ, МАДИ, МГЛУ, Бауманка, Плехановский университет, МИРЭА, МГЮА, Московский государственный университет геодезии и картографии, МИСиС, МЭИ, МИФИ, РГГУ и РУДН. Полный список подведомственных вузов можно посмотреть на сайте министерства.
Для вузов Минобрнауки требования в 2023 году такие:
- русский язык - 40 баллов;
- математика - 39 баллов;
- обществознание - 45 баллов;
- информатика и ИКТ - 44 балла;
- литература - 40 баллов;
- география - 40 баллов;
- физика - 39 баллов;
- биология - 39 баллов;
- химия - 39 баллов;
- история - 35 баллов;
- иностранные языки - 30 баллов.
В этом году в вузах Минобрнауки минимальные требования к баллам ЕГЭ выросли для обществознания, физики, биологии, химии, литературы и информатики.
Баллы ЕГЭ для поступления в МГУ
В МГУ устанавливают разные требования по баллам для разных факультетов. К примеру, чтобы поступить на мехмат, потребуется набрать 60 баллов по русскому языку и математике, 55 баллов - по физике.
А для поступления на факультет вычислительной математики и кибернетики потребуется 60 баллов по русскому языку и математике, 55 балов - по физике, а по информатике и ИКТ - 65 баллов.
Способы получить дополнительные баллы
Если перед выпускником стоит цель получить высокие баллы ЕГЭ для поступления в вуз, «подстелив соломку»:
- Стоит постараться хорошо написать итоговое сочинение (его одиннадцатиклассники сдают в декабре). Оно автоматически попадет в выбранный вуз и за него могут дать до десяти дополнительных баллов.
- Круглые отличники могут получить до десяти дополнительных баллов, если ЕГЭ по русскому языку и математике сданы как минимум на 70 баллов каждый.
- Спортивные достижения также могут принести до десяти баллов, а призеры Олимпиад и Паралимпиад могут поступить без вступительных испытаний, если их профильный предмет - физкультура.
- До десяти баллов приносит золотой значок ГТО. Им наградят, если сдать спортивные нормативы - бег, метание предметов и другие, всего минимум девять нормативов и максимум 13.
- Один или два дополнительных балла принесет волонтерство (чтобы фиксировать свои результаты, необходимо оформить волонтерскую книжку).
- Олимпиады на счету выпускника могут принести ему до ста баллов по профильному предмету или обеспечить поступление без вступительных испытаний.
- Предпрофессиональный экзамен - до десяти баллов. Его проводят в профильных классах, к примеру, математических. Если баллы за этот экзамен окажутся высокими, в вуз зачислят без дополнительных испытаний.
- До пяти дополнительных баллов к результатам ЕГЭ могут принести победы в интеллектуальных и творческих конкурсах. Это актуально для будущих художников или архитекторов.
Бонус: статистика средних баллов ЕГЭ
По подсчетам Рособрнадзора, в 2022 году средний балл ЕГЭ упал:
- по русскому языку - с 71,4 до 68,3;
- по информатике - с 62,8 до 59,47;
- по биологии - с 51,1 до 50,16;
- по физике - с 55,11 до 54,11.
Средний балл вырос:
- по математике (с 55,1 до 56,9);
- по обществознанию (с 56,4 до 59,9);
- по химии (с 53,8 до 54,3);
- по истории (с 54,9 до 58);
- по английскому языку (с 73,2 до 73,3).