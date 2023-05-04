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Названы сроки восстановления Сенатского дворца после атаки дрона

Пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова заявила, что купол Сенатского дворца Кремля, пострадавший из-за дрона, восстановят в ближайшие часы. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Крыловой, к пятнице, 5 мая, на куполе Сенатского дворца заменят два медных листа.

В ночь на 3 мая два беспилотника попытались атаковать кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина. Ответственность за атаку в Кремле возложили на Киев.

Опубликовано видео предполагаемой атаки дронов на Кремль

Российские власти назвали атаку спланированной террористической акцией и покушением на президента накануне Дня Победы. Оба дрона были выведены из строя с помощью систем радиолокационной борьбы, никто не пострадал.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на куполе оказались опалены два медных листа, но других повреждений нет.

Песков подчеркивал, что в Кремле сохраняется «обычная, рабочая» обстановка.

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