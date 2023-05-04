Умер бывший худрук театра «Мастеровые» Валентин Ярюхин

В Набережных Челнах скончался бывший художественный руководитель и режиссер русского драмтеатра «Мастеровые» Валентин Ярюхин . Как сообщает kp.ru, артист умер в возрасте 70 лет.

«Именно с приходом в театр этого самобытного режиссера, выпускника ГИТИСа, ученика Марка Захарова и Анатолия Васильева началась новая история «Мастеровых» как профессионального театра. Валентин Никитич всегда был связан с «Мастеровыми», даже находясь вдали от театра», — заявили в культурном учреждении.

Как сообщают представители театра, во время своей работы в должности худрука Ярюхин активно интересовался новостями театра, делился своим видением творческого процесса, а также помогал советами и наставлениями. Артист проработал на этой должности с 2005 по 2011 год.