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Умер бывший худрук театра «Мастеровые» Валентин Ярюхин

В Набережных Челнах скончался бывший художественный руководитель и режиссер русского драмтеатра «Мастеровые» Валентин Ярюхин. Как сообщает kp.ru, артист умер в возрасте 70 лет.

Умер бывший худрук театра «Мастеровые» Валентин Ярюхин
© Газета.Ru

«Именно с приходом в театр этого самобытного режиссера, выпускника ГИТИСа, ученика Марка Захарова и Анатолия Васильева началась новая история «Мастеровых» как профессионального театра. Валентин Никитич всегда был связан с «Мастеровыми», даже находясь вдали от театра», — заявили в культурном учреждении.

Как сообщают представители театра, во время своей работы в должности худрука Ярюхин активно интересовался новостями театра, делился своим видением творческого процесса, а также помогал советами и наставлениями. Артист проработал на этой должности с 2005 по 2011 год.

Ранее скончался актер из «Моей прекрасной няни» Михаил Бескоровайный. Сообщается, что артист умер в ночь на первое мая. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

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