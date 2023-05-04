Опубликовано видео с церемонии прощания с Вячеславом Зайцевым в Подмосковье
Видео с церемонии прощания с модельером Вячеславом Зайцевым опубликовал Telegram-канал Mash.
На церемонию, которая началась в полдень 4 мая в Соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щелкове, приехало больше сотни человек. Среди них были замечены российские звезды. Проститься с кутюрье пришли исполнители Надежда Бабкина и Бедрос Киркоров, общественный деятель Татьяна Михалкова, парикмахер и шоумен Сергей Зверев и другие.
О смерти 85-летнего модельера Вячеслава Зайцева стало известно 30 апреля. Похороны пройдут 4 мая на Жегаловском кладбище в Подмосковье.