На церемонию, которая началась в полдень 4 мая в Соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щелкове, приехало больше сотни человек. Среди них были замечены российские звезды. Проститься с кутюрье пришли исполнители Надежда Бабкина и Бедрос Киркоров, общественный деятель Татьяна Михалкова, парикмахер и шоумен Сергей Зверев и другие.