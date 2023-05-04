Правая рука покойного Вячеслава Зайцева Расул Ахмедов в беседе с журналистами рассказал, что происходило с модельером накануне его смерти. Видеоролик опубликовал Super.ru.

По словам Ахмедова, в последние дни кутюрье рядом с ним находился помощник по хозяйству Олег.

«Как только Вячеслав Михайлович почувствовал себя плохо, Олег моментально связался врачом, врач порекомендовал вызвать скорую помощь», — объяснил сотрудник дома моды Зайцева.

Ахмедов объяснил, что скорая помощь довольно быстро приехала к модельеру, однако спасти его не удалось.

«Пришло время, как говорится», — отметил он.

Также правая рука Зайцева опроверг версию, что модельера могли отравить. Сотрудник кутюрье рассказал, что в последние моменты жизни Зайцева никто не мог дозвониться его родным.