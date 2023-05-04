Помощник Вячеслава Зайцева опроверг слухи об отравлении модельера
Правая рука покойного Вячеслава Зайцева Расул Ахмедов в беседе с журналистами рассказал, что происходило с модельером накануне его смерти. Видеоролик опубликовал Super.ru.
По словам Ахмедова, в последние дни кутюрье рядом с ним находился помощник по хозяйству Олег.
«Как только Вячеслав Михайлович почувствовал себя плохо, Олег моментально связался врачом, врач порекомендовал вызвать скорую помощь», — объяснил сотрудник дома моды Зайцева.
Ахмедов объяснил, что скорая помощь довольно быстро приехала к модельеру, однако спасти его не удалось.
«Пришло время, как говорится», — отметил он.
Также правая рука Зайцева опроверг версию, что модельера могли отравить. Сотрудник кутюрье рассказал, что в последние моменты жизни Зайцева никто не мог дозвониться его родным.
Легендарный модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни. 4 мая его похоронят на Жегаловском кладбище в подмосковном городе Щелково, где располагается усадьба кутюрье. Проводить модельера в последний путь пришли Надежда Бабкина, Сергей Зверев, Татьяна Михалкова и Бедрос Киркоров.