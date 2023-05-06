Изменения в ЕГЭ в 2023 и порядок проведения

Основной период сдачи Единого государственного экзамена в этом году стартует 26 мая. В этот день выпускники школ сдают географию, литературу и химию. В каком формате будет проходить ЕГЭ в 2023 и какие внесены изменения в порядок проведения экзаменов, разбирался «Рамблер».

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Обязательный Единый госэкзамен по русскому языку пройдет 29 мая, а 1 июня ученики одиннадцатых классов сдают математику базового уровня и математику профильного уровня.

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5 июня сдаются история и физика, 8 июня - обществознание, 13 июня - иностранные языки (за исключением раздела «Говорение») и биология. 16 и 17 июня зарезервированы под сдачу иностранного языка (раздел «Говорение»). 19 июня и 20 июня пройдет экзамен по информатике и ИКТ. А 22 июня по 1 июля - резервные дни, напоминает «Российская газета».

Формат ЕГЭ в 2023 году

Минпросвещения регулярно ужесточает требования к ЕГЭ, и нынешний год не стал исключением. Связано это с тем, что в вузах сократилось количество мест для бюджетников, при этом претендентов на эти места стало больше. Поэтому нововведения и предусматривают более тщательный контроль за знаниями выпускников, отмечает МТС Медиа.

Однако никаких критических усложнений в этом году нет. А экзамен по одному из предметов – географии – вообще не подвергся никаким изменениям.

Основные изменения, которые были внесены в Единый государственный экзамен по ряду предметов, отражены в контрольных измерительных материалах, размещенных на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

В частности, в экзаменационных материалах по русскому языку поменялись формулировки и система ответов. Задания 3, 21 и 26 стали заданиями повышенного уровня сложности. Изменения коснулись также критериев оценивания некоторых заданий, так, например, были сняты ограничения на максимальный объем сочинения. А первичный балл за выполнение работы снизился с 58 до 54.

Изменения также коснулись экзамена по физике. Здесь во 2-1 части ЕГЭ расширена тематика задания № 30 (расчетных задач высокого уровня по механике). Кроме задач на применение законов Ньютона (связанные тела) и задач на применение законов сохранения в механике добавлены задачи по статике, пишет «Мел».

В структуру КИМ по математике базового уровня внесены изменения, позволяющие участнику экзамена более эффективно организовать работу над заданиями за счет перегруппировки заданий по тематическим блокам. В начале работы собраны практико-ориентированные задания, позволяющие продемонстрировать умение применять полученные знания из различных разделов математики при решении практических задач, затем следуют блоки заданий по геометрии и алгебре.

Структура КИМ по профильной математике также перегруппирована по тематическим блокам. Работа начинается с заданий по геометрии, затем следует блок заданий по элементам комбинаторики, статистике и теории вероятностей, а затем идут задания по алгебре, отмечает

Ученикам, которые приняли решение сдавать биологию, стоит учитывать, что количество заданий увеличено с 28 до 29: одно новое добавлено в первую часть КИМ. Ряд заданий сгруппированы в единые модули. Из второй части работы исключены задании на анализ биологической информации.

Масштабные изменения коснулись Единого госэкзамена по истории. Здесь не только увеличено число заданий с 19 до 21 и время на выполнение экзаменационной работы со 180 до 210 минут, но и включены вопросы на проверку знаний фактов истории Великой Отечественной войны. Также экзамен дополнен заданиями на проверку умения сравнивать исторические события, процессы, явления. При этом менее 20% заданий экзаменационной работы будут включать в себя факты истории Великой Отечественной войны, напоминает портал «Российское образование».

В ЕГЭ по иностранным языкам сокращено с 20 до 18 количество заданий в разделе 3 «Грамматика и лексика». Уменьшено максимальное количество баллов за выполнение заданий 1, 2, 10 и 11. В экзаменационную работу по китайскому языку были внесены изменения в разделы 3 «Грамматика, лексика и иероглифика» и 5 «Говорение».

В ЕГЭ по информатике одно из заданий будет посвящено анализу алгоритма для конкретного исполнителя, определению возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и вычислительных алгоритмов.

Минимальные баллы за ЕГЭ

Для получения аттестата на едином государственном экзамене по русскому языку необходимо набрать 24 балла, математику профильного уровня нужно сдать на 27 баллов, а базового уровня на 3 по 5-балльной системе оценивания.

Претендовать на поступление в вузы смогу выпускники, набравшие по ЕГЭ не менее 36 баллов по русскому языку, 27 баллов за математику профильного уровня, 36 баллов по физике, химии и биологии, 40 баллов по информатике и 32 баллов по истории. Тем, кто выбрал иностранный язык, необходимо получить минимум 22 балла, литературу - 32 балла, географию - 37 баллов, а за обществознание - 42 балла.

При этом минимальный средний балл на бюджет в 2022 году в топовых вузах страны начинался от 90. А чтобы пройти на бюджет, например, в МФТИ, необходимо было набрать 97,1 балла.

Можно ли найти ответы на реальные задания ЕГЭ в интернете?

Долгие годы велась борьба со списыванием на ЕГЭ, поэтому на сегодняшний день совершенно невозможно найти ответы на реальные экзаменационные задания этого года на любых ресурсах. Более того, ежегодно проводится мониторинг всех интернет-ресурсов, которые заточены на «помощь» выпускникам, сдающим ЕГЭ.

Такие сайты довольно быстро блокируются, а списывающих строго наказывают — аннулируют результаты ЕГЭ, налагают административные штрафы и отправляют на пересдачу через год, предупреждает «Мел».

Ранее учителя, опрошенные «Ура.ру», заявили, что в будущем ЕГЭ могут отменить. Глава Всероссийского фонда образования Сергей Комков допустил, что в ближайшие годы многие вузы начнут учитывать результаты ЕГЭ формально. По словам Комкова, несколько ректоров сообщили ему, что начинают вводить вступительные экзамены, так как «вузам надоело принимать людей с высочайшими баллами ЕГЭ, которые ничего не знают при этом».