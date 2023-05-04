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«Фонтанка»: режиссера Женю Беркович заподозрили в оправдании терроризма

У писательницы Нины Катерли прошли обыски из-за спектакля «Финист — Ясный сокол» ее внучки, театрального режиссера Жени Беркович, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на саму Катерли.

Режиссера Женю Беркович заподозрили в оправдании терроризма
© Wikipedia Commons

88-летняя писательница рассказала, что 4 мая к ней пришли сотрудники Следственного комитета, объяснив, что хотят провести в квартире обыск из-за спектакля, который внучка поставила в Москве.

«На внучку возбудили дело за оправдание терроризма. Я не знаю, какое отношение обыск в моем доме имеет к спектаклю в Москве. Внучка живет там, в гостях бывает не часто», — сказала она, добавив, что в последний раз Беркович приезжала к ней две недели назад.

При этом в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщили, что не в курсе следственных действий в квартире Катерли и порекомендовали обратиться в московский следственный комитет, поскольку указанный спектакль был поставлен там.

Спектакль Беркович — участницы театральной группы «Седьмая студия», созданной Кириллом Серебренниковым, — поставлен по пьесе Светланы Петрийчук «Финист — Ясный сокол». Он рассказывает о женщинах, которые решили заочно выйти замуж за радикальных исламистов и уехать к женихам в Сирию.

В 2022 году спектакль получил «Золотую маску» в двух категориях: за лучшую работу художника по костюмам и лучшую работу драматурга.

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