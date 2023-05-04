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Мэр выгоревшей Сосьвы подал в отставку

Геннадий Макаров, глава Сосьвенского городского округа в Свердловской области, где из-за пожара сотни людей остались без жилья, подал в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

Мэр выгоревшей Сосьвы подал в отставку
© lenta.ru

Агентство со ссылкой на собеседника в департаменте информационной политики региона сообщило, что городская дума соберется на внеочередное заседание для рассмотрения заявления Макарова об отставке.

Мощный пожар произошел в поселке Сосьва Свердловской области 25 апреля. Сухая трава загорелась у лечебно-исправительного учреждения № 23. Огонь быстро распространился на жилые дома из-за сильного ветра. В результате ЧП сгорело больше сотни жилых построек.

После пожара было возбуждено уголовное дело, суд постановил арестовать двух его фигурантов.

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