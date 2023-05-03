В Екатеринбурге зафиксировали 27,8 градуса тепла

Синоптики зафиксировали в Екатеринбурге самое жаркое 3 мая за 44 года. Воздух в городе прогрелся до 27,8 градуса, пишет пресс-служба Уралгидромета.

В ведомстве уточнили, что такая высокая температура отмечалась в городе 44 года назад, 3 мая 1979 года.

Кроме того, отметили специалисты, вчера, 2 мая, рекорд тепла был установлен в Перми. Температура воздуха достигла 27,3 градусов, что выше прежнего максимума 2017 года на 1,4 градуса.

Метеоролог Алексей Пулин пояснил, что 3 мая адвекция тропической воздушной массы на территорию Среднего Урала достигла максимума.

Граница распространения тепла, по его словам, прошла по Приуралью, а также по крайнему северу Свердловской области.