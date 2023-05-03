Аскольд Запашный посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

«Если есть, действительно, польза от посещения артистами таких центров с точки зрения мотивации, с точки зрения общения с теми людьми, которые собираются пройти воинскую службу в зоне проведения СВО, то, конечно, я буду делать все от себя зависящее. Мы с братом понимаем, что психологическая помощь тоже имеет большое значение, так что все, что касается нашей помощи на «гражданке» - безусловно, это очень важно», - сказал Запашный.