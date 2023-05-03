Аскольд Запашный посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту
Народный артист России, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Если есть, действительно, польза от посещения артистами таких центров с точки зрения мотивации, с точки зрения общения с теми людьми, которые собираются пройти воинскую службу в зоне проведения СВО, то, конечно, я буду делать все от себя зависящее. Мы с братом понимаем, что психологическая помощь тоже имеет большое значение, так что все, что касается нашей помощи на «гражданке» - безусловно, это очень важно», - сказал Запашный.
Он отметил, что также посещает госпитали и реабилитационные центры, чтобы поддержать участников СВО.
Единый пункт начал работу 3 апреля по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.
Также 4 апреля заработал чат-бот для желающих пойти на военную службу по контракту. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram ответит на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей.