Двух человек заметили на крыше Сенатского дворца перед взрывом дрона над Кремлем

Двух человек заметили на крыше Сенатского дворца перед взрывом украинского дрона над Кремлем. Об этом сообщают авторы Telegram-канале «RT на русском».

Как отмечает автор Telegram-канала издания, незадолго до происшествия люди поднимались на крышу дворца.

На публикуемых кадрах видно, что что после взрыва неизвестные пригибаются, чтобы укрыться от обломков.