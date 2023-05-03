Психолог раскритиковала идею платить россиянам за продолжительный брак
Пары, находящиеся на грани развода, будут стремиться сохранить союз исключительно ради материальной выгоды. Это спровоцирует увеличение количества неблагополучных семей, где дети будут воспитываться в атмосфере ненависти.
Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразила клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолярчук.
«Это не решает задачи семьи, если она находится в кризисе, это помогает людям каким-то образом выживать. Если людей будут просто финансировать, это будут люди низких социально незащищённых групп, которые будут терпеть друг друга ради этих подачек. Мы увидим, как люди насильно, мучительно будут терпеть друг друга. Ценой этого терпения и взаимной ненависти будут дети в семье. Они с детства получат травму отвержения. Там, где люди сегодня выбирают расстаться для того, чтобы ребёнок не вырос в кошмаре взаимной ненависти супругов, здесь супруги будут цепляться за несчастные подачки, и ребёнок будет воспитываться в холодности, нелюбви. Я не вижу в этом ничего полезного для психики человека».
Законопроект о финансовой поддержке россиян за продолжительный брак разрабатывают депутаты Госдумы. Согласно документу, за 20 лет семейной жизни каждый из супругов может получить по 20 тыс. рублей, сообщил один из разработчиков инициативы, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
Инициативу о выплатах за продолжительный брак в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поддержала Роза Сябитова.