$79.96-0.5587.66-0.72

Эксперт Гофштейн рассказал, что делать после укуса клеща

Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн рассказал, как нужно действовать, если вас укусил клещ.

Эксперт рассказал, что делать после укуса клеща
© Вечерняя Москва

Он отметил, что важно не паниковать, а взять себя в руки и приступить к извлечению клеща.

Главное — не допускать обрыва головки. Поэтому не нужно тянуть клеща и пытаться его вырвать.

— Самый хороший способ — купить в аптеке такие маленькие пластмассовые вилочки, как гвоздодеры. Клеща поддевают этой вилочкой и по рекомендации на коробочке начинают медленно, очень медленно выворачивать в течение 60–70 секунд, — отметил он в комментарии каналу 360.

Также можно использовать пинцет.

Эксперт отметил, что ни в коем случае не нужно смазывать клеща маслом или жиром, как рекомендуют многие. Это не поможет избавиться от вредителя.

Врач Евгения Симоненко добавила, что после извлечения клеща рану рекомендуется обработать антисептиком, содержащим спирт, передает «Царьград».

Ранней весной в столичном регионе начинается период активности клещей. Как защититься от клещей, что делать при укусе и куда обращаться, «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий