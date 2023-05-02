МГУ перевел часть студентов и сотрудников на дистанционку из-за вспышки кори

Уточняется, что карантинные меры затронули студентов и сотрудников второго учебного корпуса, расположенного на Ленинских горах. Удаленный режим работы корпуса продлится до 17 мая включительно.

Ранее зампред комитета Госдумы РФ по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила в интервью «Радиоточке НСН», что непривитых от кори и других инфекций детей нельзя допускать в школы и детсады. По ее словам, корь является самым контагиозным вирусом.