Умер актер Михаил Бескоровайный

На 66-м году жизни скончался актер Михаил Бескоровайный, известный по ролям в сериалах «Моя прекрасная няня», «Марш Турецкого» и «Кухня». Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на источник.

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По его словам, Бескоровайный умер у себя в квартире на Балаклавском проспекте в районе Чертаново Северное в ночь на 1 мая. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Согласно информации РЕН ТВ, правоохранительные органы сейчас проводят проверку по факту случившегося.