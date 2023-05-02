Умер актер Михаил Бескоровайный
На 66-м году жизни скончался актер Михаил Бескоровайный, известный по ролям в сериалах «Моя прекрасная няня», «Марш Турецкого» и «Кухня». Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на источник.
По его словам, Бескоровайный умер у себя в квартире на Балаклавском проспекте в районе Чертаново Северное в ночь на 1 мая. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Согласно информации РЕН ТВ, правоохранительные органы сейчас проводят проверку по факту случившегося.
Бескоровайный родился 29 марта 1958 года. За свою карьеру он сыграл более 50 ролей в различных фильмах и сериалах. Также он работал в качестве актера дубляжа. Бескоровайный озвучил свыше 100 фильмов, в том числе «Матрицу», «Хоббита» и «Гарри Поттера».