Демограф оценил идею о выплатах россиянам за продолжительный брак
Профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу депутатов Госдумы от ЛДПР ввести по всей стране меры поддержки в виде выплат для супружеских пар за продолжительность брака после 20 лет пребывания в нем.
Это мера материальной поддержки супругов, которым на протяжении долгого времени удается сохранить свой брак. К сожалению, у нас такие пары сейчас составляют меньшинство - в России две трети браков заканчиваются разводами. Если государство поддержит такие семьи материально, то, полагаю, во многих случая эти средства пойдут на помощь детям и даже внукам супругов с большим стажем совместной жизни. Ведь у них часто бывают уже и внуки.
Кроме того, такая мера стала бы и моральной поддержкой российских семей. Она показала бы, что у нас государство поощряет законный брак на всю оставшуюся жизнь как лучшую основу для семьи.Александр Синельников Профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ
В настоящее время в России распространен социальный феномен, который называют "гражданским браком", добавил специалист.
"По данным переписи населения 2010 года, у нас на каждые 100 пар, живущих в зарегистрированном браке, приходилось 15 пар, живущих вместе без его регистрации, но считающих себя супругами. При этом, по данным последней переписи от 2021 года, эта пропорция составляет 10 к 100. То есть в России уменьшение числа законных браков не компенсируется ростом числа тех отношений, которые называют гражданским браком", — подчеркнул специалист.
Синельников добавил, что инициатива о выплатах к юбилеям свадьбы является свидетельством нацеленности государства на поддержку супружеских пар с детьми.
"Эта мера может оказаться эффективной в сочетании с другими формами поддержки семей, коих в России сейчас достаточно много. Но надо еще больше. До недавнего времени наша демографическая политика ориентировалась почти исключительно на оказание помощи уже существующим семьям, в которых есть не менее одного ребенка. Например, закон о материнском капитале действует с 2007 года, при этом этот капитал до 2020 предоставлялся только при рождении второго ребенка. То есть раньше предполагалось, что в брак и так вступят, что первого ребенка и так родят, а если не получится - то по причинам, связанным с состоянием здоровья.
Для советского времени эта логика была более-менее оправданной, поскольку тогда рождаемость снижалась только за счет вторых и последующих детей. Однако в постсоветское время, начиная с кризиса 90-х годов, снижение рождаемости шло и за счет значительного уменьшения числа первенцев, и за счет снижения числа людей, вступающих в брак. Особенно в первый брак. Государство отреагировало на это только в 2020 году, когда маткапитал стали давать при рождении первого ребенка. Это правильная мера, хотя и сильно запоздавшая. Семьи давно пора поддерживать с момента их создания, при регистрации первого брака - не дожидаясь, когда родится ребенок", — заявил демограф.
Ранее заместитель фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что парламентарии приступили к разработке закона для супружеских пар. Согласно инициативе, за 20 лет брака супруги получат 20 тысяч рублей, а за 30 лет — 30 тысяч и так далее.