Демограф оценил идею о выплатах россиянам за продолжительный брак

"Эта мера может оказаться эффективной в сочетании с другими формами поддержки семей, коих в России сейчас достаточно много. Но надо еще больше. До недавнего времени наша демографическая политика ориентировалась почти исключительно на оказание помощи уже существующим семьям, в которых есть не менее одного ребенка. Например, закон о материнском капитале действует с 2007 года, при этом этот капитал до 2020 предоставлялся только при рождении второго ребенка. То есть раньше предполагалось, что в брак и так вступят, что первого ребенка и так родят, а если не получится - то по причинам, связанным с состоянием здоровья.



Для советского времени эта логика была более-менее оправданной, поскольку тогда рождаемость снижалась только за счет вторых и последующих детей. Однако в постсоветское время, начиная с кризиса 90-х годов, снижение рождаемости шло и за счет значительного уменьшения числа первенцев, и за счет снижения числа людей, вступающих в брак. Особенно в первый брак. Государство отреагировало на это только в 2020 году, когда маткапитал стали давать при рождении первого ребенка. Это правильная мера, хотя и сильно запоздавшая. Семьи давно пора поддерживать с момента их создания, при регистрации первого брака - не дожидаясь, когда родится ребенок", — заявил демограф.