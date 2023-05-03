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Путин направил соболезнования семье Валентина Юдашкина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким модельера Валентина Юдашкина, сообщается на сайте Кремля.

Путин направил соболезнования семье Валентина Юдашкина
© РИА Новости

Он отметил, что Юдашкин был блестящим профессионалом, а также очень доброжелательным и обаятельным человеком, который "всегда был полон новых интересных идей и замыслов".

Ранее сообщалось, что прощание с модельером Валентином Юдашкиным пройдет в субботу, 6 мая, на Троекуровском кладбище в Москве. О смерти Валентина Юдашкина стало известно 2 мая. Модельер скончался в возрасте 59 лет. Причиной смерти Юдашкина стало онкологическое заболевание, с которым он боролся с 2016 года.

Адвокат Александр Добровинский в комментарии "Газете.Ru" выразил соболезнования семье умершего Валентина Юдашкина и назвал модельера "отечественным Диором". В свою очередь, стилист Влад Лисовец заявил, что Юдашкин был "олицетворением российской моды, красоты".

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