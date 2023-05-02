Маэстро российской моды: творческий путь Валентина Юдашкина

Модельер Валентин Юдашкин скончался после долгой борьбы с тяжелой болезнью. Об этом сообщает Первый Канал со ссылкой на супругу дизайнера.

Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года в Баковке Московской области. В 1986 году с отличием окончил Московский индустриальный техникум. Свою первую коллекцию будущий маэстро моды представил еще в 1987 году. Однако мировую известность ему принес триумфальный показ в Париже, который состоялся в 1991 году. Юдашкину удалось покорить своим талантом искушенную французскую публику и удивить таких законодателей моды, как Пьер Карден и Пако Рабан.

Модельер работал с самыми популярными звездами шоу-бизнеса, одевал российских спортсменов и разрабатывал форму для военнослужащих. Кроме одежды он занимался разработкой парфюмов, аксессуаров и дорогих часов.

Лучшие модели Юдашкина хранятся в Музее костюма Лувра, в Калифорнийском музее моды, в Государственном Историческом музее в Москве, в Международном музее олимпийских игр, в музее Метрополитен в Нью-Йорке.