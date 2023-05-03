Гражданина Германии выдворили из России за пропаганду ЛГБТ

Приставы с сотрудниками ФСБ доставили иностранца в Москву , откуда он улетит авиарейсом в Стамбул , а уже оттуда — отправится на родину.

Елизовский городской суд рассмотрел протокол в отношении гражданина Германии по статье 6.21 КоАП («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений») и оштрафовал его на 150 тысяч рублей с выдворением из страны. В суде иностранец признал свою вину, уточняет РИА Новости .

Это первый приговор по статье о пропаганде ЛГБТ, вынесенный на Дальнем Востоке. Осужденный — 40-летний преподаватель Александр Даниель Рот, работавший в Министерстве образования Баден-Вюртемберга. Чем он занимался на Камчатке, не сообщается. Поводом для привлечения его к ответственности стали публикации в соцсети, в которых он приглашал в свой гостиничный номер 25-летнего жителя Петропавловска-Камчатского для интимных отношений.