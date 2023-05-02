Названы главные источники тревог россиян

Коммуникационная компания КРОС назвала главные источники тревог и страхов россиян в первом квартале 2023 года в рамках «Национального индекса тревожностей». Об этом сообщает «Коммерсант».

Так, согласно данным исследования, больше всего граждане тревожились из-за диверсий на территории России, хода специальной военной операции (СВО), а также конфликт вокруг Киево-Печерской лавры и гонения на Украинскую православную церковь (УПЦ).

Помимо этого, россиян начало беспокоить наступление нейросетей. Директор по аналитике КРОС Андрей Лебедев отметил, что эта тревожность может стать долгосрочным трендом, так как нейросети «и дальше будут активнее проникать в нашу жизнь».

«Люди встревожены, что это начало того самого будущего, которое предсказывали в фантастических фильмах, когда искусственный интеллект может выйти из-под контроля человека», — добавил он.