Башмет назвал отмену русской культуры на Западе временным явлением

Отмена русской культуры на Западе является временным явлением. Некоторые иностранные музыканты боятся выступать в России из-за возможных последствий на родине, сообщил журналистам народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет в понедельник на пресс-конференции международного музыкального фестиваля в Ярославле.
"Кто-то боится приехать [в Россию], то есть не боится приехать, а боится потом вернуться. Скорее вот эта есть проблема, но мы не обращаем на это внимание. Мы же в связи с запрещением исполнения музыки Чайковского не перестаем исполнять музыку Шопена, Баха, Бетховена или Моцарта. Потому что это явление дешевое и временное, дурацкое - запрет", - сказал Башмет, отвечая на вопрос о сложностях, связанных с участием в фестивале иностранцев.
По словам Башмета, необходимо быть глубже и выше запретов. "Кто очень хочет - он летит 18 часов из Европы с пересадками. У нас есть такие герои, наши друзья, солисты, которые так поступают", - добавил маэстро.
XV Международный музыкальный фестиваль под руководством Юрия Башмета открылся в понедельник в Ярославле концертом "Моцарт-Моцарт", объединившим известные и редко исполняемые произведения Вольфганга Амадея Моцарта. В концерте приняла участие известная пианистка, лауреат международных премий Елизавета Леонская. Башмет отметил, что Леонская очень давно живет в Вене и приехала в Россию несмотря на сложности с перелетами и непростую политическую ситуацию.
Фестиваль проходит с 1 по 9 мая в городах в Ярославской области. Перед публикой выступят Игорь Бутман и его Московский джазовый оркестр, Дмитрий Маслеев (фортепиано), Ксения Башмет (фортепиано), Филипп Копачевский (фортепиано), Анна Юркус (меццо-сопрано), Илья Кутюхин (баритон), а также актеры МХТ им. А. П. Чехова Авангард Леонтьев, Михаил Пореченков, Анна Чиповская, Игорь Золотовицкий, Игорь Верник и Кристина Бабушкина. В программе также выступления музыкантов из Ирана, Сербии, Бельгии, Бахрейна и Италии.