Башмет назвал отмену русской культуры на Западе временным явлением

"Кто-то боится приехать [в Россию], то есть не боится приехать, а боится потом вернуться. Скорее вот эта есть проблема, но мы не обращаем на это внимание. Мы же в связи с запрещением исполнения музыки Чайковского не перестаем исполнять музыку Шопена, Баха, Бетховена или Моцарта. Потому что это явление дешевое и временное, дурацкое - запрет", - сказал Башмет, отвечая на вопрос о сложностях, связанных с участием в фестивале иностранцев.