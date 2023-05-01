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Мизулина сообщила о случаях блокировки счетов блогеров за неуплату налогов

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о случаях блокировки Федеральной налоговой службой банковских счетов блогеров за неуплату налогов. Об этом она заявила в понедельник в видеообращении в своем Telegram-канале.

"Поступают новости о том, что счета блогеров блокируют за неуплату налогов. Это действительно так. Мы видим, что Федеральная налоговая служба серьезно взялась за блогерское сообщество", - говорится в видеосообщении.

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Глава Лиги безопасного интернета также выразила предположение о том, что, возможно, произойдет еще не один "громкий" инцидент, связанный с неуплатой налогов, в котором будут замешаны блогеры.

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