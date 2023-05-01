Мизулина сообщила о случаях блокировки счетов блогеров за неуплату налогов

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о случаях блокировки Федеральной налоговой службой банковских счетов блогеров за неуплату налогов. Об этом она заявила в понедельник в видеообращении в своем Telegram-канале.
"Поступают новости о том, что счета блогеров блокируют за неуплату налогов. Это действительно так. Мы видим, что Федеральная налоговая служба серьезно взялась за блогерское сообщество", - говорится в видеосообщении.
Глава Лиги безопасного интернета также выразила предположение о том, что, возможно, произойдет еще не один "громкий" инцидент, связанный с неуплатой налогов, в котором будут замешаны блогеры.