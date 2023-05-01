Умерла вдова легендарного поэта Леонида Дербенева

Умерла вдова поэта-песенника Леонида Дербенева
Вдова знаменитого поэта-песенника Леонида Дербенева Вера Ивановна умерла в возрасте 88 лет в одной из московских больниц, предварительно, из-за тромбоза после перенесенного коронавируса.
Дербеневу похоронят 4 мая на Востряковском кладбище, где находится могила ее супруга. Отпевание пройдет в храме иконы Божьей Матери «Знамение» в Переяславской слободе, пишет «Экспресс газета» со ссылкой на близких женщины.
Ранее стало известно, что скончался выдающийся советский и российский художник-модельер Вячеслав Зайцев. Его доставили в одну из больниц в Подмосковье с желудочным кровотечением. 85-летний модельер умер в реанимации.