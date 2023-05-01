Умерла вдова легендарного поэта Леонида Дербенева

Вдова знаменитого поэта-песенника Леонида Дербенева Вера Ивановна умерла в возрасте 88 лет в одной из московских больниц, предварительно, из-за тромбоза после перенесенного коронавируса.

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Дербеневу похоронят 4 мая на Востряковском кладбище, где находится могила ее супруга. Отпевание пройдет в храме иконы Божьей Матери «Знамение» в Переяславской слободе, пишет «Экспресс газета» со ссылкой на близких женщины.