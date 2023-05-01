Умер народный артист России Георгий Демуров

Народный артист России Георгий Демуров ушел из жизни 30 апреля в возрасте 82 лет в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на официальной странице Нижегородского театра драмы им. Горького во «ВКонтакте».

«Утрата огромная, горькая, невосполнимая — для всех, кто его знал и любил, для нашего театра, для всего театрального сообщества, — говорится в сообщении.

Артист родился 13 ноября 1940 года в Тбилиси, в 1966 году окончил Горьковское театральное училище. В Нижегородском театре драмы им. Горького Демуров работал в течение 58 лет, сыграв около 150 ролей. С 2004 по 2012 год артист был худруком театра. В 2004 году Демуров сыграл Иосифа Сталина в сериале «Конвой PQ-17» с Андреем Мерзликиным в главной роли.