Эрдоган заявил о своём хорошем самочувствии

«Чувствую себя достаточно хорошо. Мы не делали перерыва в проведении митингов, восстановили всю программу», — рассказал Реджеп Тайип Эрдоган .

Ранее на этой неделе во время прямого эфира Реджеп Тайип Эрдоган почувствовал себя плохо. Телевизионную трансляцию пришлось прервать. Позже политик заявил, что подхватил желудочный грипп в условиях плотного предвыборного графика. Турецкому лидеру пришлось отменить несколько мероприятий по совету врачей. Некоторые СМИ писали, что Реджеп Тайип Эрдоган перенёс инфаркт. Однако в Центре по борьбе с дезинформацией администрации президента Турции эти данные опровергли.