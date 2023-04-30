Эрдоган заявил о своём хорошем самочувствии
Турецкий президент появился в эфире местного телевидения.
«Чувствую себя достаточно хорошо. Мы не делали перерыва в проведении митингов, восстановили всю программу», — рассказал Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее на этой неделе во время прямого эфира Реджеп Тайип Эрдоган почувствовал себя плохо. Телевизионную трансляцию пришлось прервать. Позже политик заявил, что подхватил желудочный грипп в условиях плотного предвыборного графика. Турецкому лидеру пришлось отменить несколько мероприятий по совету врачей. Некоторые СМИ писали, что Реджеп Тайип Эрдоган перенёс инфаркт. Однако в Центре по борьбе с дезинформацией администрации президента Турции эти данные опровергли.
В четверг глава республики в режиме видеоконференцсвязи вместе с Владимиром Путиным принял участие в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую».