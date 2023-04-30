$80.51-1.0588.37-1.83

Эрдоган заявил о своём хорошем самочувствии

Турецкий президент появился в эфире местного телевидения.

Эрдоган заявил о своём хорошем самочувствии
© РИА Новости

«Чувствую себя достаточно хорошо. Мы не делали перерыва в проведении митингов, восстановили всю программу», — рассказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее на этой неделе во время прямого эфира Реджеп Тайип Эрдоган почувствовал себя плохо. Телевизионную трансляцию пришлось прервать. Позже политик заявил, что подхватил желудочный грипп в условиях плотного предвыборного графика. Турецкому лидеру пришлось отменить несколько мероприятий по совету врачей. Некоторые СМИ писали, что Реджеп Тайип Эрдоган перенёс инфаркт. Однако в Центре по борьбе с дезинформацией администрации президента Турции эти данные опровергли.

В четверг глава республики в режиме видеоконференцсвязи вместе с Владимиром Путиным принял участие в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий