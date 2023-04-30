Папа Римский подтвердил намерение встретиться с Патриархом Кириллом

Папа Римский Франциск подтвердил намерение встретиться с Патриархом Кириллом
Папа Римский Франциск подтвердил, что отложенная встреча с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом рано или поздно состоится.
"С Патриархом Кириллом я говорил лишь один раз после начала войны, 40 минут. <…> С Кириллом встреча, которую мы должны были провести в Иерусалиме (в июне прошлого года - прим. ТАСС), отложилась из-за войны, но ее нужно провести", - сказал понтифик в воскресенье на пресс-конференции по дороге из Венгрии, где побывал с апостольским визитом.
Франциск стал первым главой Римско-католической церкви, который провел встречу с Патриархом после церковного раскола 1054 года. Она состоялась в феврале 2016 года на Кубе. На ней был подписан совместный документ, определивший направления развития диалога Римско-католической и Русской православной церквей.
Как ранее говорил корреспонденту ТАСС секретарь по отношениям с государствами Ватикана монсеньор Пол Ричард Галлахер, Франциск хочет встретиться с Патриархом Кириллом, но в мирных условиях, "чтобы ничего не отвлекало от богословских вопросов".