Папа Римский подтвердил намерение встретиться с Патриархом Кириллом

"С Патриархом Кириллом я говорил лишь один раз после начала войны, 40 минут. <…> С Кириллом встреча, которую мы должны были провести в Иерусалиме (в июне прошлого года - прим. ТАСС), отложилась из-за войны, но ее нужно провести", - сказал понтифик в воскресенье на пресс-конференции по дороге из Венгрии, где побывал с апостольским визитом.