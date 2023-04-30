Известный модельер Вячеслав Зайцев скончался в Москве на 86-м году жизни. Об этом пишет РЕН ТВ.

По предварительным данным, его доставили в воскресенье днем, 30 апреля, в Щелковскую больницу с кровотечением в желудке.

После КТ его отправили в реанимацию. Позже, в районе 18:00, Зайцев скончался.

Художник-модельер Вячеслав Михайлович Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иваново в семье рабочих.

В 1956 году окончил Ивановский химико-технологический техникум по специальности «художник текстильного рисунка», в 1962 году – Московский текстильный институт (ныне Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина) по специальности «художник-модельер».

В 1979 году Зайцев начал работу в небольшом ателье, к 1982 году он превратил в Московский дом моды. В Доме моды, получившем имя Slava Zaitsev, создаются авторские коллекции haute couture и prêt-à-porter.

Вячеслав Зайцев стал первым советским и российским модельером, получившим право показа своих моделей в неделях высокой моды в Париже (Франция), а также медаль и диплом почетного гражданина Парижа.

Творчество модельера было отмечено премиями и почетными наградами. Вячеслав Зайцев – заслуженный деятель искусств РСФСР (1991), народный художник РФ (2006).