Стала известна причина смерти Сергея Колесникова

Колесников родился 4 января 1955 года в Москве. В 1978-м артист окончил Школу-студию МХАТ и начал служить в Московском художественном театре. Позже артист работал с МХАТ им. М. Горького и МХТ им. Чехова. С 2006 по 2012 год являлся ведущим телепрограммы "Фазенда" на Первом канале. В фильмографии Колесникова более 50 работ. Он играл в таких проектах, как "Петербургские тайны", "Папа", "Дело о "Мертвых душах", "Шапито-шоу: Любовь и дружба", "Людмила Гурченко", "Сердце Пармы". Колесников также являлся актером дубляжа. Он озвучил Джеймса Бонда в фильме "Живешь только дважды", а также персонажей Мастер Йи и Треша в видеоигре League of Legends. Он принимал участие в дубляже таких игр, как Final Fantasy XV, Far Cry 3, Diablo 3, Mass Effect, Metro: Exodus, Wolfenstein.