Режиссер Андрей Звягинцев вспомнил, как российские олигархи помогли ему с лечением за границей. С марта 2022 года постановщик живет во Франции, где проходит реабилитацию после перенесенного годом ранее ковида. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Forbes Казахстан.

Звягинцев вспомнил, как миллиардер Владимир Евтушенков взял на себя расходы по транспортировке режиссера в Германию, а также по его лечению во Франции. Двукратный номинант на премию "Оскар" также упомянул в числе людей, оказавших ему значительную помощь, миллиардера Романа Абрамовича и некого "очень богатого человека", имя которого он не назвал.

"Если бы не вмешательство со стороны, я бы никогда не справился с этим", - резюмировал Звягинцев.

Говоря о своих текущих доходах, Звягинцев упомянул, что какое-то время существовал на деньги с релиза фильма "Нелюбовь". Однако, заметил режиссер, картина вышла в 2017 году, но роялти с нее он долгое время не получал.

Во Франции Звягинцев стал членом авторского общества. Первое время после переезда режиссер с семьей жили на деньги французского благотворительного фонда, который, помимо финансовой помощи, поддержал их жильем.

"Пока [держимся] на добрых людях", - сказал Звягинцев.

Сейчас постановщик занимается продвижением своей ретроспективы, которая, по его словам, с огромных успехом прошла во Франции. Впереди Звягинцева ждет запуск работы над проектом, который был остановлен в России в 2019 году. Его имя режиссер не озвучил, но отметил, что, вероятно, проект будет выпущен британским и французским продюсерами.