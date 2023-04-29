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Умер актер Сергей Колесников

Актер и телеведущий Сергей Колесников скончался на 69-м году жизни. Об этом пишет РИА «Новости».

Умер актер Сергей Колесников
© РИА Новости

У артиста осталось двое сыновей и три внучки.

Дата и место похорон пока неизвестны.

Сергей Валентинович Колесников родился в Москве 4 января 1955 года. В 1978 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Софьи Пилявской и В. Н. Богомолова). Служил в Московском художественном театре, после его раздела - в МХТ им М. Горького и в МХТ им. А.П. Чехова.

Сыграл в спектаклях «На всякого мудреца довольно простоты», «На дне», «Последняя жертва», «Король Лир».

С 21 мая 2006 по 7 октября 2012 года являлся ведущим телепрограммы «Фазенда» на Первом канале.

Актер сыграл в большом количестве как российских, так и голливудских картин. В частности, он снимался в сериалах «Дальнобойщики», «Сыщики» и «Петербургские тайны», «МакМафия», фильмах «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть», «Черное море», «Замерзшие души», «Царь Иван Грозный».

Кроме того, Колесников дублировал многие культовые картины. Так, его голосом говорил Джеймс Бонд в лентах «Доктор Ноу», «Из России с любовью», «Голдфингер», «Шаровая молния», «Живешь только дважды», «Человек с золотым пистолетом», «Лунный гонщик», «Осьминожка», «Вид на убийство».

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