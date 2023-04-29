$80.51-1.0588.37-1.83
59 минут назад

«Страшный кошмар»: режиссер «Вызова» Шипенко прокомментировал слухи о потере записи съемок с МКС

Вечерняя Москваиещё 2

Год назад первый в мире киноэкипаж вернулся с Международной космической станции (МКС). В Сети начали распространять слухи, что режиссер картины Клим Шипенко потерял снятый на станции материал.

Режиссер «Вызова» прокомментировал слухи о потере записи съемок с МКС
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Нет никакой истории с материалом. Конечно, фейк! Просто озвучили самый страшный кошмар режиссера — потерять материал, когда столько всего потрачено: сил, энергии, денег. Ну, конечно, это самое страшное, что могло произойти, — сказал он.

Режиссер отметил, что предусмотрел подобный поворот событий, поэтому обезопасил себя. По его словам, со всей станции были собраны диски, на которые скопировали материал, сказал Шипенко в эфире программы «Кино в деталях».

20 апреля состоялась долгожданная премьера фильма «Вызов» — первого в мире кино, снятого на борту Международной космической станции. «Вечерняя Москва» поговорила с актрисой Юлией Пересильд, которая сыграла в ленте главную роль.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев высказал мнение, что фильм «Вызов» претендует на миллиардные сборы. Он может превзойти успех картины «Чебурашка», которая стала рекордсменом российского проката всего за пять дней.

Общество,Клим Шипенко,Роман Исаев,Юлия Пересильд,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий