Режиссер «Вызова» прокомментировал слухи о потере записи съемок с МКС

Год назад первый в мире киноэкипаж вернулся с Международной космической станции (МКС). В Сети начали распространять слухи, что режиссер картины Клим Шипенко потерял снятый на станции материал.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Нет никакой истории с материалом. Конечно, фейк! Просто озвучили самый страшный кошмар режиссера — потерять материал, когда столько всего потрачено: сил, энергии, денег. Ну, конечно, это самое страшное, что могло произойти, — сказал он.

Режиссер отметил, что предусмотрел подобный поворот событий, поэтому обезопасил себя. По его словам, со всей станции были собраны диски, на которые скопировали материал, сказал Шипенко в эфире программы «Кино в деталях».

20 апреля состоялась долгожданная премьера фильма «Вызов» — первого в мире кино, снятого на борту Международной космической станции. «Вечерняя Москва» поговорила с актрисой Юлией Пересильд, которая сыграла в ленте главную роль.