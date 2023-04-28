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Российские туристы начали сокращать отпуск с целью экономии

Россияне стали сокращать продолжительность своего отпуска, чтобы компенсировать рост цен на отдых. Об этом «Известиям» сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе.

Российские туристы начали сокращать отпуск с целью экономии
© РИА Новости

По ее словам, в среднем стоимость летних туров в России выросла на 15%, а на востребованных курортных направлениях на 20-30%. При этом максимальное увеличение цены в АТОР ожидают с 15 июля по сентябрь.

В связи с этим российские туристы стали сокращать продолжительность своих поездок. Если год назад она составляла 10-11 дней, то сейчас 9, отметил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

«Похоже, что сокращением срока отдыха россияне хотят компенсировать подорожание», — считает он.

Также Ромашкин сообщил, что стоимость отдыха в Крыму почти не изменилась по сравнению с 2022 годом. При этом на Алтае, в Сочи и других популярных местах она наоборот значительно выросла.

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