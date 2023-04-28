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18 минут назад

Россиянам стал доступен еще один зарубежный пляжный курорт

Lenta.ru

Россиянам стал доступен еще один зарубежный пляжный курорт — туроператоры спустя три года возобновили продажу путевок на китайский остров Хайнань. Информация об этом появилась на Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиянам стал доступен еще один зарубежный пляжный курорт
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В системе бронирования компании China Travel доступны отели в категориях от трех до пяти звезд, а также комбинированные туры с посещением Хайнаня, Пекина и Шанхая. Стоимость путевки с отправлением из Москвы на 12 ночей и размещением в бюджетной трехзвездочной гостинице в июне стартует от 120 тысяч рублей. Семидневный отдых на Хайнане с заездом на две ночи в Шанхай обойдется двоим путешественникам от 355 тысяч рублей.

В АТОР отметили, что в настоящее время между российскими городами и китайским островом отсутствует прямое авиасообщение. Туристам рекомендуется лететь с пересадкой в Пекине рейсом одной из авиакомпаний КНР: в этом случае пассажиры путешествуют по одному билету, а значит сдают багаж в Москве и получают его уже на Хайнане.

Ранее стало известно, что Россия и Китай готовят новое соглашение, упрощающее поездки тургрупп между странами. Документ предусматривает сокращение минимального состава групп с пяти до трех человек и увеличение срока их безвизового пребывания с 15 дней до 21 дня.

Общество,Ассоциация туроператоров России,
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