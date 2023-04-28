Кураев указом патриарха Кирилла лишен священного сана

"В связи с тем, что за более чем два года, истекшие с решения Епархиального суда г. Москвы об извержении вас из священного сана и наложения моратория на издание о том указа с целью предоставить вам время для переосмысления вами своей позиции и возвращения на путь церкви, вы не проявили ни на словах, ни в делах признаков покаяния и в том числ, не прекратили свою деструктивную деятельность. Настоящим прекращается действие упомянутого моратория, и в соответствии с решениями Епархиального суда г. Москвы № 50-54-2020 от 29.12.2020 г. и № 53-57-2021 от 04.03.2021 г. вы извергаетесь из священного сана", - говорится в указе патриарха.