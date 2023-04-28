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Кураев указом патриарха Кирилла лишен священного сана

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил священного сана протодиакона и блогера Андрея Кураева, указ об этом опубликован в пятницу на сайте Московской епархии Русской православной церкви.

Кураев указом патриарха Кирилла лишен священного сана
© РИА Новости

"В связи с тем, что за более чем два года, истекшие с решения Епархиального суда г. Москвы об извержении вас из священного сана и наложения моратория на издание о том указа с целью предоставить вам время для переосмысления вами своей позиции и возвращения на путь церкви, вы не проявили ни на словах, ни в делах признаков покаяния и в том числ, не прекратили свою деструктивную деятельность. Настоящим прекращается действие упомянутого моратория, и в соответствии с решениями Епархиального суда г. Москвы № 50-54-2020 от 29.12.2020 г. и № 53-57-2021 от 04.03.2021 г. вы извергаетесь из священного сана", - говорится в указе патриарха.

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